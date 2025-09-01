В новосибирских школах работают 390 профильных классов

В образовательных учреждениях Новосибирска функционируют 390 специализированных классов с углубленным изучением различных дисциплин.

Как сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на региональное министерство образования, профильные направления охватывают широкий спектр специальностей.

Среди основных направлений подготовки выделяются естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное. Также представлены специализированные медицинские, инженерные, кадетские, педагогические и аграрные классы.

Такая система профильного обучения позволяет школьникам углубленно изучать предметы, соответствующие их интересам и профессиональным устремлениям, что способствует более осознанному выбору будущей профессии.

