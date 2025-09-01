В Новосибирской области капитально отремонтировали 29 школ к учебному году

К началу нового учебного года в Новосибирской области завершили капитальный ремонт в 29 образовательных учреждениях.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, работы продолжаются еще в девяти школах, которые будут сданы в соответствии с установленными сроками.

Губернатор Андрей Травников отметил, что это часть масштабной работы по модернизации образовательной инфраструктуры области. Капитальный ремонт включает комплексное обновление инженерных систем, модернизацию учебных классов и спортивных залов, а также благоустройство прилегающих территорий.

Все отремонтированные школы полностью готовы к приему учащихся и началу образовательного процесса. Работы ведутся в рамках программы по созданию современных и безопасных условий обучения в регионе.

