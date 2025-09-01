В Новосибирской области ремонтируют дороги на школьных маршрутах

До конца 2025 года в Новосибирской области планируется отремонтировать почти 64 километра дорог, обеспечивающих подвоз детей к образовательным учреждениям.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы развития автомобильных дорог.

По информации регионального правительства, ежедневно в учебный период школьными автобусами перевозится около 10 тысяч детей. Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский отметил, что 27% от общего объема дорожных работ в этом году составляют именно школьные маршруты.

Уже завершен ремонт нескольких ключевых участков: подъезда к Барабинску с федеральной дороги Р-254 «Иртыш» длиной 2 км, участка около поселка Красногорский в Мошковском районе протяженностью 4 км, а также дороги к историческому форпосту в Каргатском районе. В Коченевском районе введен в эксплуатацию отремонтированный участок длиной 4 км от районного центра до села Поваренка.

