В Новосибирске усилят контроль за заброшенными дачными участками

В Новосибирске с 1 сентября 2025 года вводится новый порядок обращения с бесхозными дачными участками.

Земельные владения будут признаваться заброшенными при наличии ряда характерных признаков.

Критериями для признания участка бесхозным являются: захламление более половины территории мусором, наличие сорной растительности высотой свыше одного метра, а также произрастание диких деревьев и кустарников, не связанных с целевым использованием земли. Также учитывается отсутствие построек на участках, выделенных под строительство, и неиспользование земли по назначению в течение 5-7 лет.

Владельцам таких участков будет предоставлен трехлетний срок на приведение территории в порядок. Этот период начнется с 1 сентября 2025 года. В случае непринятия мер по благоустройству, вопрос об изъятии земельного участка будет решаться в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске завершат ремонт правого моста через реку Иню.