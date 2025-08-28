В Новосибирске завершат ремонт правого моста через реку Иню

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в официальном телеграм-канале заявил, что скоро завершится ремонт правого моста через Иню на Бердском шоссе.

Движение по нему откроется в ноябре.

Мост построили ещё в 1960 году, за десятилетия он серьёзно износился. Ранее пришлось вводить режим повышенной готовности. Сейчас основные работы выполнены. Подрядчик восстанавливает прочность пролётов — идёт натяжение арматуры. Далее — устройство гидроизоляции и благоустройство тротуаров.

В этом году ремонтируем сразу шесть мостов, самый крупный — Димитровский. Работы ведём поэтапно, чтобы не создавать жителям лишнего дискомфорта. Для удобства движения также используем пропуск потоков в реверсивном режиме. К зимнему периоду откроем движение по всей ширине проезжей части.

Ранее Сиб.фм писал о том, что мэр Новосибирска Кудрявцев встретился с полпредом президента РФ Серышевым.