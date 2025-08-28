Мэр Новосибирска Кудрявцев встретился с полпредом президента РФ Серышевым

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провел рабочую встречу с полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым.

В ходе беседы был представлен подробный доклад о социально-экономическом развитии областного центра.

Ключевыми темами обсуждения стали реализация национальных проектов, строительство новых школ, реконструкция дорожной сети и комплексное благоустройство городских территорий. Также был рассмотрен вопрос подготовки Новосибирска к предстоящему зимнему сезону. Отдельное внимание стороны уделили мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Значительная часть встречи была посвящена готовящемуся запуску станции метро «Спортивная». Было отмечено, что на объекте завершаются пусконаладочные работы и проводятся финальные проверки со стороны Ростехнадзора. Подчеркнута особая роль личного участия Анатолия Серышева в решении ряда сложных вопросов, возникших в ходе реализации этого значимого для города проекта.

Развитие Новосибирска продолжается при постоянной поддержке федерального центра. В рамках встречи также были намечены перспективные направления дальнейшей работы, включая расширение линий метрополитена, привлечение инвестиций в экономику, создание инновационных кластеров и укрепление научно-образовательного потенциала города.

Ранее Сиб.фм писал о том, что мэр Кудрявцев назвал новосибирское образование одним из лучших с царских времен.