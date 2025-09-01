82.76% -1.2
сегодня
01 сентября, 18:50
пробки
6/10
погода
+15.9°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 18:17
проиcшествия

В Новосибирской области за неделю зафиксирован 91 пожар

Фото: Сиб.фм

С 25 по 31 августа в Новосибирской области было зарегистрировано 91 возгорание.

По данным Главного управления МЧС России по региону, пожарным удалось ликвидировать все очаги, включая 31 случай горения сухой травы и мусора. За указанный период пострадали четыре человека, двое из них были спасены.

Одним из наиболее значительных происшествий недели стало возгорание в двухэтажном заброшенном здании на улице Обская, произошедшее 26 августа. К моменту прибытия первых пожарных расчётов огонь полностью охватил строение. Ликвидация пожара заняла менее полутора часов, однако здание общей площадью 250 квадратных метров оказалось уничтожено. Для тушения привлекались 27 сотрудников МЧС и семь единиц спецтехники. Обошлось без пострадавших.

Специалисты МЧС призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. В числе основных рекомендаций — отказ от курения в постели, контроль за исправностью электропроводки, недопущение перегрузки электросети, постоянный присмотр за детьми и установка в жилых помещениях автономных пожарных извещателей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске открылся кадетский класс МЧС России.

0
Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
