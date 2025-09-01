В Новосибирске открылся кадетский класс МЧС России

В День знаний в Новосибирске состоялось торжественное открытие нового кадетского класса под шефством МЧС России.

Шестьдесят учащихся пятых классов из школ №220 (Октябрьский район) и №8 (Калининский район) впервые надели форменные оранжевые береты.

Помимо основной школьной программы, ребята будут углубленно изучать пожарно-спасательное дело. Сотрудники МЧС России на протяжении всего учебного года будут проводить для кадетов специальные занятия, мастер-классы и уроки по безопасности.

В настоящее время пятиклассники начинают знакомство с профессиями пожарного и спасателя. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Новосибирской области, после успешного окончания первых двух четвертей школьники торжественно примут клятву кадета-спасателя.

