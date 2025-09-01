В Новосибирске опубликован график школьных каникул в нoвoм учебном году

В Новосибирске утверждён график школьных каникул в учебном году 2025-2026. Сиб.фм публикует даты.

Утвержденный график учитывает традиционные периоды отдыха и предоставляет возможность для полноценной перезагрузки учащихся между учебными четвертями. Он разработан с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации и адаптирован к специфике образовательного процесса в Новосибирске.

Согласно расписанию, осенние каникулы продлятся с 27 октября по 4 ноября 2025 года включительно.

Зимние каникулы, самые долгожданные для многих, начнутся 29 декабря 2025 года и завершатся 11 января 2026-го. Это время традиционно посвящено празднованию Нового года и Рождества, семейным встречам и активному отдыху на свежем воздухе.

Весенние каникулы запланированы на период с 23 марта по 31 марта 2026 года включительно.

Для учеников, обучающихся по триместрам, предусмотрен дополнительный период отдыха: с 15 по 22 февраля 2026 года.

Летние каникулы, самые продолжительные и любимые школьниками, начнутся после окончания учебного года и продлятся как обычно до 31 августа 2026 года.

Департамент образования мэрии Новосибирска подчеркивает, что данный график является обязательным для всех общеобразовательных учреждений города. Однако, администрации школ имеют право вносить незначительные корректировки в даты начала и окончания каникул, учитывая особенности учебного плана и специфику образовательного процесса, но при этом общая продолжительность каникул должна соответствовать установленным нормам.

