Выбор абитуриентов и нейросети вместо педагогов: на «Технопроме» прошел круглый стол по теме образования

Еще один круглый стол, который провела площадка «BFM-Новосибирск», был посвящен тому, куда движется наше образование – среднее и высшее. В дискуссии приняли участие министр образования региона Мария Жафярова, директор новосибирского кампуса «Школы 21» Зинаида Родионова, и.о. ректора СГУГиТ Светлана Янкелевич и Ольга Катрич, директор Новосибирского городского открытого колледжа.

Абитура голосует ногами

На сегодняшний день в Новосибирске аккредитовано 78 профильных учебных заведений, высших и средних специальных, государственных и частных. В среднем каждый год туда подают документы от 40 до 65% выпускников школ.

На вопрос о том, что сильнее всего изменилось в вопросах приема документов, Мария Жафярова упомянула кратный рост числа поданных заявлений: за пять лет их стало почти четырехкратно больше. Так получилось не из-за демографического взрыва в конце 2000-х годов, а благодаря возможности подавать заявления в разные места, как в эпоху до ЕГЭ.

«Абитура голосует ногами, мы видим, какие специальности наиболее интересны. Но это не отменяет позиции государства, требования рынка труда и демографических факторов», – констатирует Жафярова. А значит, по ее словам, без перебалансировки цифр приема не обойтись.

Ольга Катрич подтвердила: да, спрос растет. Но она обратила внимание не на то, сколько выпускников сегодня идет в колледжи, а на то, почему они это делают.

«Мы заметили, что в наборе на 2025/26 учебный год стало больше тех, для кого колледж – осознанный выбор, поддержанный родителями», – говорит она.

К такому же выводу пришла и Светлана Янкелевич: сегодня родители действительно целенаправленно ориентируют детей на среднее специальное образование с дальнейшим продолжением в вузе. И тому есть ряд объективных причин.

«Первый – это, конечно же, ЕГЭ и связанные с ним стрессы. Многие боятся, что оступившись разок там, они обрекают себя на неудачу. И колледжи воспринимаются как лучшая альтернатива – мы видим это еще и по тому, как много ребят идут к нам после 9 класса. Не стоит забывать и о других плюсах, вроде льготных расценок и возможности гарантированного трудоустройства сразу после выпуска. Даже если выпускник идет в колледж под влиянием родителя, перспектива скорой независимости от них – тоже неплохая мотивация», – рассуждает Янкелевич.

Платников отменят?

Количество бюджетных мест по всем направлениям регулируется тремя буквами: КЦП, они же контрольные цифры приема, на которые государство может влиять – и влияет.

«Естественно, мы регулируем поток абитуриентов через КЦП, основываясь на данных Минтруда и Росстата. Иначе никак нельзя – у нас сто с лишним тысяч человек в вузах учатся и около пятнадцати тысяч каждый год выпускаются – говорит Мария Жафярова.

Она добавила, что сейчас широко обсуждаются вопросы урегулирования платного образования – по причине ряда недобросовестных практик в этой сфере.

Самая востребованная профессия на 30 августа в Новосибирске, по данным hh.ru, как бы странно это ни звучало, относится к творческому направлению: на одно резюме арт-директора приходится свыше трехсот незакрытых вакансий. Разумеется, коммерческое образование не может не воспользоваться таким дисбалансом, но это не всегда хорошо.

«Это неправильно, когда обещают сотням выпускников сделать их всех, условно говоря, арт-директорами», – коротко резюмирует Мария Жафярова.

По словам Светланы Янкелевич, о радикальном сокращении платных отделений везде и всюду речи не идет – на востребованные специальности поток абитуриентов как шел, так и идет, в тои числе на платные места. И даже растет – за минувший год число соискателей на платные места увеличилось на 63%.

«Демографическая ситуация в сочетании с ростом интереса к инженерным специальностям», – называет она причину такого явления. И добавляет, что СГУГиТ ждет всех желающих к 1 сентября.

Как «цифра» меняет правила игры

«Мы все живем в удивительное время, когда рынок труда меняется буквально на глазах», – говорит Зинаида Родионова.

Среди базовых трендов, которые меняют этот рынок, она выделила ИИ-трансформацию профессий.

«Искусственный интеллект – прекрасная вещь. Образованию нужно определить, как внедрить ИИ в систему, чтобы он стал помощником человека в обучении», – продолжает Родионова.

Мария Жафярова добавила, что регулирование ИИ неизбежно – это касается любой внедренной в повседневную жизнь новинки.

«Конечно, это вызов – в том числе с точки зрения усиления критического мышления. Настоящего живого учителя ИИ никогда не заменит, но для выполнения рутинных и монотонных задач он более чем годится. Тем не менее, перед тем, как развивать искусственный интеллект, лучше хорошенько поработать над естественным», – рассуждает она.

Главным спорным моментом в работе ИИ Жафярова считает источники его знаний. «Если бы нейросеть создавала ответы на основе Ленинской библиотеки, я бы задавала ему любые вопросы и принимала ответы, не раздумывая. Но источник его знаний неизвестен – и у человека остается право на сомнение».

Сегодня, по словам Светланы Янкелевич, вузовские преподаватели учатся скорее «бороться» с ИИ, чем использовать его, вычисляя написанные нейросетью студенческие работы. Она говорит, что сделать это проще, чем может показаться – раньше «сгенерированные» курсовые и дипломы выдавало слишком плохое качество, а сейчас наоборот, слишком хорошее. И есть еще один важный фактор.

«Текст генерируется на основе открытых источников. Но есть и другие – вузовские разработки, которые недоступны ИИ, но доступны профильным студентам. Если «автор» текста старательно обходит кое-какие специфические термины, заменяя их общепринятыми – высока вероятность того, что над работой потрудился искусственный интеллект», – подытоживает Янкелевич.

Шансы на то, что ИИ заменит педагогов хотя бы частично, участники круглого стола оценили как околонулевые. Хотя бы потому, что нейросеть не заменит общение с живым педагогом, не сможет перенять фактор человеческого воспитания. Только Зинаида Родионова высказала несколько иную позицию: по ее словам, в скором будущем в вузах может появиться новая специальность, связанная с промт-инжинирингом. Но эти люди станут частью педагогического состава, а не заменят его.





