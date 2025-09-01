Жителям Новосибирска рассказали, как использовать маткапитал для строительства дома на даче

Новосибирцам рассказали про маткапитал для строительства дома.

СФР по Новосибирской области сообщил, что материнский капитал можно использовать для строительства или компенсации затрат на возведение жилого дома на дачном участке. Для этого необходимо, чтобы дом предназначался для постоянного проживания, а участок находился в жилой зоне и был в собственности семьи.

Если планируется компенсация за уже построенный дом, право собственности должно быть зарегистрировано не ранее 1 января 2007 года. Также уточняется, что маткапитал можно использовать через три года после рождения или усыновления ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Новосибирской области.