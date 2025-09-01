82.76% -1.2
сегодня
01 сентября, 12:39
пробки
4/10
погода
+15.1°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 10:56
общество

Жителям Новосибирска рассказали, как использовать маткапитал для строительства дома на даче

Фото: Сиб.фм

Новосибирцам рассказали про маткапитал для строительства дома.

СФР по Новосибирской области сообщил, что материнский капитал можно использовать для строительства или компенсации затрат на возведение жилого дома на дачном участке. Для этого необходимо, чтобы дом предназначался для постоянного проживания, а участок находился в жилой зоне и был в собственности семьи.

Если планируется компенсация за уже построенный дом, право собственности должно быть зарегистрировано не ранее 1 января 2007 года. Также уточняется, что маткапитал можно использовать через три года после рождения или усыновления ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Новосибирской области.

0
Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
