Некоторые пенсионеры НСО получат две пенсионные выплаты за месяц

В сентябре 2025 года некоторые пенсионеры Новосибирской области получат две пенсионные выплаты в одном месяце.

Речь идет о бывших военнослужащих, сотрудниках МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН и других силовых структур.

Такой график выплат связан с тем, что зачисление сентябрьской пенсии запланировано на 1 число, а октябрьская выплата будет перечислена досрочно, 29 сентября. Это связано с тем, что официальная дата выплаты октябрьской пенсии, 1 октября, приходится на выходной день.

При этом октябрьская выплата будет проиндексирована на 10,5%, что станет максимальным показателем за последнее десятилетие. После повышения размер средний военной пенсии превысит 41 тысячу рублей.

Пенсионеры, получающие выплаты через Пенсионный фонд России, будут получать деньги по стандартному графику и на двойную выплату в сентябре рассчитывать не могут.

Точные даты зачисления средств могут отличаться в зависимости от региона и конкретного ведомства. Для уточнения информации рекомендуется проверять данные в личном кабинете на сайте своего ведомства или на портале Госуслуг.