2 сентября в Новосибирске ожидается мощная магнитная буря

Сильные магнитные бури ожидаются в регионе.

Сегодня в Новосибирской области начнутся сильные магнитные бури, вызванные выбросом плазмы после солнечной вспышки класса М2.7, зафиксированной 31 августа.

По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитные возмущения начнутся около 3:00 по новосибирскому времени и продлятся 30-45 часов. Наибольшая интенсивность ожидается после полудня 2 сентября, когда геомагнитные индексы могут достичь уровня Kp=7, что соответствует бурям категории G3.

