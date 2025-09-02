82.76% -1.2
сегодня 12:18
общество

2 сентября в Новосибирске ожидается мощная магнитная буря

Фото: Сиб.фм

Сильные магнитные бури ожидаются в регионе.

Сегодня в Новосибирской области начнутся сильные магнитные бури, вызванные выбросом плазмы после солнечной вспышки класса М2.7, зафиксированной 31 августа.

По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитные возмущения начнутся около 3:00 по новосибирскому времени и продлятся 30-45 часов. Наибольшая интенсивность ожидается после полудня 2 сентября, когда геомагнитные индексы могут достичь уровня Kp=7, что соответствует бурям категории G3.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 2 сентября в Новосибирске сохранится прохладная и дождливая погода.

Валерия Митрохина
Журналист

