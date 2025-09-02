3 сентября в Бердске Новосибирской области зажгут свечи в память о жертвах Беслана

В память о жертвах Беслана зажгут свечи в Бердске.

Завтра, 3 сентября, в Бердске Новосибирской области пройдет акция «Помним Беслан» (0+), приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в память о жертвах теракта в Беслане 2004 года, когда боевики захватили школу и удерживали заложников.

Как сообщает издание Бердск-Онлайн, на площади им. М. Горького в 13:30 горожан приглашают присоединиться к акции и зажечь свечи.

