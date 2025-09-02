Августовские дожди угрожают зерну в Новосибирской области

Дожди в августе стали серьезным испытанием для аграриев Новосибирской области.

Как сообщает портал infopro54, обилие осадков может снизить качество зерна и привести к потерям урожая, что вызывает опасения у специалистов.

Например, главной проблемой прошлого года стало прорастание зерна прямо в колосе, что ухудшило его качество, и даже пшеница третьего класса стала непригодной для хлебопекарного производства. В текущем году такая ситуация была предотвращена благодаря тому, что осадки вовремя прекратились. Однако всё зависит от погоды в сентябре.

Кроме того, несмотря на возможное хорошее качество урожая, фермеры сталкиваются с низкими закупочными ценами, которые в два раза ниже себестоимости — это заставляет многих аграриев откладывать продажу зерна.

Напомним, что Новосибирск ожидают сильные дожди и штормовой ветер.