сегодня
02 сентября, 15:26
пробки
4/10
погода
+15.3°C
курсы валют
usd 80.42 | eur 94.38
сегодня
02 сентября, 15:26
пробки
4/10
погода
+15.3°C
курсы валют
usd 80.42 | eur 94.38
сегодня 14:59
общество

Августовские дожди угрожают зерну в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Дожди в августе стали серьезным испытанием для аграриев Новосибирской области.

Как сообщает портал infopro54, обилие осадков может снизить качество зерна и привести к потерям урожая, что вызывает опасения у специалистов.

Например, главной проблемой прошлого года стало прорастание зерна прямо в колосе, что ухудшило его качество, и даже пшеница третьего класса стала непригодной для хлебопекарного производства. В текущем году такая ситуация была предотвращена благодаря тому, что осадки вовремя прекратились. Однако всё зависит от погоды в сентябре.

Кроме того, несмотря на возможное хорошее качество урожая, фермеры сталкиваются с низкими закупочными ценами, которые в два раза ниже себестоимости — это заставляет многих аграриев откладывать продажу зерна.

Напомним, что Новосибирск ожидают сильные дожди и штормовой ветер.

0
Валерия Митрохина
Журналист

