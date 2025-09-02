Белорусская ярмарка вновь откроется в Новосибирске в сентябре

С 18 по 28 сентября на площади Ленина в Новосибирске пройдет восьмая белорусская торговая ярмарка.

Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале, в прошлом году товарооборот мероприятия превысил 64 миллиона рублей.

Новосибирцы смогут приобрести традиционный ассортимент белорусской продукции: молочные и мясные продукты, кондитерские изделия, разнообразные консервы, соленья и одежду. Ярмарка ежегодно пользуется популярностью у жителей города, предлагая качественные товары непосредственно от производителей.

Мероприятие продолжает укреплять торгово-экономические связи между Новосибирской областью и Республикой Беларусь, предоставляя горожанам возможность познакомиться с лучшими образцами белорусской продукции.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске впервые открывается ярмарка вин.