ГК «Расцветай» приняла участие в Днях архитектуры Новосибирска-2025

С 28 по 30 августа в Новосибирске прошли Дни архитектуры-2025 — ключевое событие в сфере урбанистики и градостроительства для всего Сибирского региона. ГК «Расцветай», выступившая официальным партнером мероприятия, завершила работу своей интерактивной площадки в театральном сквере.

Дни архитектуры посетили несколько тысяч человек: представители профессионального сообщества и жители Новосибирска, которые интересуются развитием города.

Интерактивная площадка от ГК «Расцветай» рядом с НОВАТ стала одним из центров притяжения мероприятия. Гости могли не только отдохнуть в комфортабельной лаунж-зоне, но и принять участие в специально подготовленных активностях.

Кто-то впервые покорил баланс-борд, доказав, что сохранить баланс в большом городе сложно, но все-таки возможно. Другие с азартом сражались в гигантские крестики-нолики, ненадолго вернувшись в беззаботное детство. А особо творческие гости точки притяжения ГК «Расцветай» превратили огромный постер с архитектурными символами Новосибирска в яркий арт-объект.

— Нам приятно, что среди посетителей нашего стенда было много молодых людей, которые интересуются архитектурой и современными трендами жилищного строительства. В неформальной обстановке мы рассказали ребятам о проектах и принципах работы компании, — отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Увлекательный урбан-тур от ГК «Расцветай» стал частью Дней архитектуры. Маршрут включил в себя посещение двух масштабных проектов застройщика: квартал «Расцветай на Красном» и эко-квартал «На Кедровой». Эти проекты воплощают в себе главные тренды современного градостроительства — они сочетают комфорт, экологичность и развитую инфраструктуру. Посетители тура смогли лично оценить масштабы строительства и уникальные концепции благоустройства, которые формируют новый стандарт качества жизни в городе.

