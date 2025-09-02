82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 сентября, 19:19
пробки
5/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 80.42 | eur 94.38
82.76% -1.2
сегодня
02 сентября, 19:19
пробки
5/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 80.42 | eur 94.38
сегодня 16:40
общество
На правах рекламы реклама

ГК «Расцветай» приняла участие в Днях архитектуры Новосибирска-2025

Фото ГК «Расцветай»

С 28 по 30 августа в Новосибирске прошли Дни архитектуры-2025 — ключевое событие в сфере урбанистики и градостроительства для всего Сибирского региона. ГК «Расцветай», выступившая официальным партнером мероприятия, завершила работу своей интерактивной площадки в театральном сквере.

Дни архитектуры посетили несколько тысяч человек: представители профессионального сообщества и жители Новосибирска, которые интересуются развитием города.

Фото ГК «Расцветай» приняла участие в Днях архитектуры Новосибирска-2025 2

Интерактивная площадка от ГК «Расцветай» рядом с НОВАТ стала одним из центров притяжения мероприятия. Гости могли не только отдохнуть в комфортабельной лаунж-зоне, но и принять участие в специально подготовленных активностях.

Кто-то впервые покорил баланс-борд, доказав, что сохранить баланс в большом городе сложно, но все-таки возможно. Другие с азартом сражались в гигантские крестики-нолики, ненадолго вернувшись в беззаботное детство. А особо творческие гости точки притяжения ГК «Расцветай» превратили огромный постер с архитектурными символами Новосибирска в яркий арт-объект.

— Нам приятно, что среди посетителей нашего стенда было много молодых людей, которые интересуются архитектурой и современными трендами жилищного строительства. В неформальной обстановке мы рассказали ребятам о проектах и принципах работы компании, — отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Фото ГК «Расцветай» приняла участие в Днях архитектуры Новосибирска-2025 3

Увлекательный урбан-тур от ГК «Расцветай» стал частью Дней архитектуры. Маршрут включил в себя посещение двух масштабных проектов застройщика: квартал «Расцветай на Красном» и эко-квартал «На Кедровой». Эти проекты воплощают в себе главные тренды современного градостроительства — они сочетают комфорт, экологичность и развитую инфраструктуру. Посетители тура смогли лично оценить масштабы строительства и уникальные концепции благоустройства, которые формируют новый стандарт качества жизни в городе.

ООО СЗ «Расцветай на Красном», ООО СЗ «Антей». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф

Реклама ООО «СЗ «Расцветай на Красном» ИНН 5406655430 Erid:2W5zFH3TtCg

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.