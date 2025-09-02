82.76% -1.2
сегодня 20:50
экономика

Минфин НСО привлек кредитные средства на 10 млрд рублей

Минфин Новосибирской области привлек кредитные средства на общую сумму 10 миллиардов рублей.

Договоры о предоставлении возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий были заключены с Совкомбанком и банком «Левобережный». Об этом пишет издание "Ъ-Сибирь".

Совкомбанк предоставит региону 19 кредитных линий: десять возобновляемых и девять невозобновляемых. Лимит по каждой из них составит 500 миллионов рублей. Банк «Левобережный» откроет для области одну невозобновляемую кредитную линию с аналогичным лимитом в 500 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске бывший чиновник отказался от исковых требований к Министерству финансов на сумму 5 миллионов рублей.

0
