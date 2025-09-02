82.76% -1.2
сегодня
02 сентября, 19:20
сегодня 16:31
общество

В Новосибирске бывший чиновник отказался от иска к Минфину на 5 млн рублей

Фото: ru.freepik.com

Бывший глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников отозвал свой иск к Министерству финансов России на пять миллионов рублей.

Соответствующее заявление было направлено в Заельцовский районный суд, который на этом основании прекратил производство по гражданскому делу. Точные причины отказа экс-чиновника от судебного разбирательства не сообщаются. Об этом пишет "Комменсантъ-Сибирь".

Напомним, исковое заявление с требованием компенсировать моральный вред за необоснованное уголовное преследование было подано в июле. Уголовное дело, в котором Канунников проходил обвиняемым, было связано со сносом стелы в честь 45-летия Победы, однако в итоге он был оправдан.

Ранее суд уже удовлетворил требование экс-чиновника о взыскании с Минфина 570 тысяч рублей на возмещение расходов на услуги адвоката.

Ранее Сиб.фм писал о том, что деятельность детского лагеря в Искитимском районе приостановил суд.

Денис Дычаковский
Журналист

