Новосибирск отмечает 3 сентября мемами и ностальгией по Шуфутинскому

Третье сентября стало для новосибирцев особым днем, когда в соцсетях расцветают мемы и шутки по мотивам хита Михаила Шуфутинского "Третье сентября".

Песня, написанная Игорем Николаевым и Игорем Крутым еще в 1993 году, обрела вторую жизнь в начале 2010-х благодаря интернет-пабликам.

Жители Новосибирска активно присоединились к всероссийскому флешмобу, публикуя в соцсетях шутки о "догорающих кострах рябин" и "переворачивании календаря". Сиб.фм собрал лучшие мемы, которые стали вирусными в городских сообществах.

Традиция ежегодного мем-флешмоба объединяет разные поколения новосибирцев — от старших поклонников шансона до молодежи, которая открыла для себя этот хит через интернет-культуру.