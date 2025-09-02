82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 сентября, 15:26
пробки
4/10
погода
+15.3°C
курсы валют
usd 80.42 | eur 94.38
82.76% -1.2
сегодня
02 сентября, 15:26
пробки
4/10
погода
+15.3°C
курсы валют
usd 80.42 | eur 94.38
сегодня 13:10
общество

Новосибирск отмечает 3 сентября мемами и ностальгией по Шуфутинскому

Фото: Михаил Шуфутинский

Третье сентября стало для новосибирцев особым днем, когда в соцсетях расцветают мемы и шутки по мотивам хита Михаила Шуфутинского "Третье сентября".

Песня, написанная Игорем Николаевым и Игорем Крутым еще в 1993 году, обрела вторую жизнь в начале 2010-х благодаря интернет-пабликам.

Жители Новосибирска активно присоединились к всероссийскому флешмобу, публикуя в соцсетях шутки о "догорающих кострах рябин" и "переворачивании календаря". Сиб.фм собрал лучшие мемы, которые стали вирусными в городских сообществах.

Традиция ежегодного мем-флешмоба объединяет разные поколения новосибирцев — от старших поклонников шансона до молодежи, которая открыла для себя этот хит через интернет-культуру.

Фото Новосибирск отмечает 3 сентября мемами и ностальгией по Шуфутинскому 2

Фото Новосибирск отмечает 3 сентября мемами и ностальгией по Шуфутинскому 3

Фото Новосибирск отмечает 3 сентября мемами и ностальгией по Шуфутинскому 4

Фото Новосибирск отмечает 3 сентября мемами и ностальгией по Шуфутинскому 5

Фото Новосибирск отмечает 3 сентября мемами и ностальгией по Шуфутинскому 6

Фото Новосибирск отмечает 3 сентября мемами и ностальгией по Шуфутинскому 7

Фото Новосибирск отмечает 3 сентября мемами и ностальгией по Шуфутинскому 8

Фото Новосибирск отмечает 3 сентября мемами и ностальгией по Шуфутинскому 9

Фото Новосибирск отмечает 3 сентября мемами и ностальгией по Шуфутинскому 10

Фото Новосибирск отмечает 3 сентября мемами и ностальгией по Шуфутинскому 11

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.