Новосибирцы смогут увидеть полное лунное затмение уже 8 сентября

В ночь на 8 сентября новосибирцы смогут наблюдать уникальное астрономическое событие — полное лунное затмение.

Видимость явления будет проявляться в период времени с 22:28 7 сентября до 3:55 8 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black.

В период с 00:31 до 1:52 спутник Земли полностью войдет в ее тень и окрасится в багрово-красные тона. Максимальная фаза затмения ожидается в 1:12. Частичное затмение, когда тень начнет постепенно закрывать лунный диск, можно будет увидеть с 23:27 до 2:56.

