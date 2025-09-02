82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 00:38
пробки
0/10
погода
+12.6°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
вчера 23:22
общество

Новосибирцы смогут увидеть полное лунное затмение уже 8 сентября

Фото: Сиб.фм

В ночь на 8 сентября новосибирцы смогут наблюдать уникальное астрономическое событие — полное лунное затмение.

Видимость явления будет проявляться в период времени с 22:28 7 сентября до 3:55 8 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black.

В период с 00:31 до 1:52 спутник Земли полностью войдет в ее тень и окрасится в багрово-красные тона. Максимальная фаза затмения ожидается в 1:12. Частичное затмение, когда тень начнет постепенно закрывать лунный диск, можно будет увидеть с 23:27 до 2:56.

Ранее Сиб.фм писал об этом уникальном природном явлении в ночном небе.

Денис Дычаковский
Журналист

