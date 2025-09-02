82.76% -1.2
сегодня 10:16
общество

Осень 2025 года в Новосибирске может стать аномально теплой

Фото: Сиб.фм

Согласно прогнозу синоптиков Западно-Сибирского УГМС, предстоящая осень в Новосибирской области ожидается значительно теплее климатической нормы.

В отдельных периодах температура может приблизиться к рекордным значениям.

Начало сентября принесет сибирякам характерное для этого времени года похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до +1°C, а в пригородных районах возможны первые заморозки. Погода будет преимущественно пасмурной и дождливой с превышением месячной нормы осадков местами в течение всего одной недели.

Однако уже в середине месяца синоптики прогнозируют потепление до +17°C днем. Традиционный период "бабьего лета" с устойчивой теплой погодой, согласно народным приметам, ожидается в конце сентября или начале октября. Хотя метеорологи отмечают, что этот феномен не имеет официального научного определения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области открылись три новые школы к 1 сентября.

0
Кристина Уколова
Журналист

