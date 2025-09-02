В Новосибирской области открылись три новые школы к 1 сентября

В День знаний в Новосибирской области начали работу три новые современные школы общей вместимостью 1,9 тысячи учеников.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще два образовательных учреждения на 470 мест.

Одним из ключевых объектов стала школа №222 на улице Кубовая в Новосибирске, которая приняла более 1,2 тысячи учащихся. Заместитель губернатора Валентина Дудникова отметила, что учреждение представляет собой уникальное образовательное пространство с четырьмя профессиональными мастерскими, медиацентром, студией звукозаписи, центром детских инициатив и кабинетом робототехники.

Параллельно со строительством новых объектов в регионе продолжается программа капитального ремонта существующих школ. В настоящее время работы ведутся на 38 объектах, при этом 75% из них уже приняли учащихся 1 сентября в обновленных зданиях.

Ранее сообщалось, что в новосибирских школах могут заменить домашнюю работу на творческие задания.