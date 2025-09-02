82.76% -1.2
сегодня 07:31
общество

В новосибирских школах могут заменить домашнюю работу на творческие задания

Фото: freepik

Госдума РФ предложила заменить домашнее задание.

Депутаты фракции «Новые люди» направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением провести в Новосибирской области эксперимент по замене домашних работ на творческие задания. Они пояснили, что из-за использования искусственного интеллекта школьники часто списывают готовые решения, что мешает развитию глубоких знаний и критического мышления.

Авторы инициативы считают, что эксперимент поможет оценить эффективность нововведения, пишет ТАСС.

Напомним, что в новосибирских школах работают 390 профильных классов.

Валерия Митрохина
Журналист

