Поисковый отряд «ЛизаАлерт» нашёл 113 человек живыми в Новосибирской области за август

В августе 2025 года добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области обработали 154 заявки на поиск пропавших людей.

Согласно официальным данным, 113 человек были успешно найдены живыми, однако пятерых обнаружили погибшими.

В восьми случаях волонтёрам удалось помочь установить местонахождение родственников, а в шести — идентифицировать личность пропавших. Шесть поступивших заявок не подтвердились, ещё два дела были переданы в программу «Жди меня» для дальнейшего поиска.

К сожалению, 14 человек до сих пор остаются в розыске. Поисковые работы продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются все поступающие свидетельства и оперативная информация. Волонтёры призывают жителей региона оставаться внимательными и оперативно сообщать о любой возможной информации о пропавших.

