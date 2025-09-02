Уровень безработицы в Новосибирской области составил 2,9% во втором квартале 2025 года

Согласно данным Новосибирскстата, во втором квартале 2025 года уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше в регионе достиг 59%.

При этом показатель безработицы составил 2,9% от общей численности рабочей силы.

По информации ведомства, основанной на результатах выборочного обследования рабочей силы, общая численность экономически активного населения региона составила 1389,8 тысячи человек. Из них 1350 тысяч человек были заняты в экономике, а 39,9 тысячи человек классифицировались как безработные.

Статистическое ведомство уточнило, что к категории безработных относятся не только лица, не имеющие работы, но и те, кто активно искал работу в течение последних четырех недель либо был готов приступить к трудовой деятельности в течение обследуемой недели.

