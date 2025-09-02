S7 Airlines запустила рейсы из Новосибирска в Бухару

Авиакомпания S7 Airlines открыла прямое авиасообщение между Новосибирском и Бухарой.

Первый рейс по новому маршруту состоялся 2 сентября.

Полеты будут выполняться на еженедельной основе, каждый вторник. Воздушное судно вылетает из аэропорта Толмачёво в 13:35 и прибывает в Бухару в 15:05 по местному времени. Общая продолжительность перелета составляет три с половиной часа. Для выполнения рейсов компания использует лайнеры Airbus A320.

Новое направление стало пятым в сети маршрутов авиаперевозчика в Узбекистан. Ранее S7 Airlines уже запустила рейсы из Новосибирска в Ташкент, Самарканд и Фергану. Также компания выполняет перелеты из Иркутска в Фергану и из Москвы в Ургенч.

Открытие маршрута предоставит туристам дополнительные возможности для посещения Бухары, которая славится своими памятниками архитектуры и комфортным климатом в осенний период.

