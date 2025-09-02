Синоптики ждут в Новосибирске дождливый сентябрь без бабьего лета

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, предстоящий сентябрь в Новосибирске ожидается в пределах климатической нормы.

Среднемесячная температура прогнозируется на уровне +7...+11 градусов. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Начало месяца будет относительно теплым. В первую и вторую декады ночные температуры составят +6...+11 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +16...+21 градуса.

Однако уже в середине месяца, с 10 по 15 сентября, возможны первые заморозки. Ночью столбики термометров могут опуститься до 0...-2 градусов. Дневная температура в этот период также понизится до +10...+15 градусов.

Третья декада сентября будет характеризоваться значительными колебаниями температур. Ночные показатели ожидаются в широком диапазоне: от -3...+2 до +3...+8 градусов. Днем воздух будет прогреваться от +8...+13 до +15...+20 градусов. Количество осадков в течение месяца прогнозируется около средних многолетних значений.

