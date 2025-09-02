82.76% -1.2
сегодня 12:40
общество

Сотрудники УФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию в Новосибирской области

Фото: УФСБ России по Новосибирской области

Специалисты УФСБ России по Новосибирской области пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся производством и сбытом синтетических наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе операции были задержаны два безработных брата 1987 и 1989 годов рождения.

В частном доме в селе Карпысак Тогучинского района правоохранители обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, более 350 литров химических реактивов и запрещенных прекурсоров, а также свыше 40 кг готового мефедрона. Рыночная стоимость изъятой партии наркотиков превышает 30 миллионов рублей.

По данным следствия, преступная группа действовала в течение нескольких лет, а на полученные от наркобизнеса средства приобрела частные дома и торговый центр в Кузбассе.

При задержании братья оказали активное сопротивление, попытались скрыться в специально оборудованном тайнике, а один из них поджег дом с находившимися внутри сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), а старший брат также обвиняется по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Решением суда подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кристина Уколова
Журналист

