Студент НГУ разработал открытую систему диагностики аккумуляторов для производителей электроники

Магистрант Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Муравьев создал уникальную систему контроля и диагностики литий-ионных аккумуляторов.

Разработка, включающая аппаратный модуль и веб-сервис, уже доступна в открытом доступе для производителей и сервисных компаний.

Как пояснили в НГУ, система позволяет тестировать аккумуляторы по различным сценариям, фиксировать показатели работы и хранить результаты в базе данных для анализа. По словам автора проекта, основная цель разработки — повышение безопасности устройств, использующих литий-ионные аккумуляторы.

Разработка состоит из двух частей: аппаратного модуля, собранного из доступных компонентов, и веб-сервиса для управления тестированием. Система поддерживает Wi-Fi передачу данных и запись на SD-карту, а встроенный дисплей отображает показатели в реальном времени.

Научный руководитель проекта Александр Власов отметил, что идея создания открытой системы возникла в сотрудничестве с компанией YADRO. Прототип был разработан в Лаборатории YADRO в НГУ при активном участии сотрудников компании.

Проект уже находится на стадии MVP и позволяет выполнять различные сценарии тестирования с напряжением до 4,6 В и током до 1,6 А. Все схемы и программное обеспечение доступны на GitHub, что делает систему доступной для исследователей и компаний.

Как подчеркивает Дмитрий Муравьев, система уже нашла практическое применение — одну из первых сборок испытала новосибирская организация, работающая с электрооборудованием. Разработчик готов развивать проект при появлении заинтересованных партнеров.

