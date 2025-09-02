В бердской школе произошла трагедия во время репетиции ко Дню знаний: подробности

В Бердске Новосибирской области 26 августа во время репетиции торжественной линейки скончалась девятиклассница.

Как сообщает издание АиФ-Новосибирск со ссылкой на директора школы №3 "Пеликан" Наталью Гладышеву, девочка пришла на репетицию вальса и внезапно потеряла сознание.

По словам директора, школьница не жаловалась на здоровье и внезапно "завалилась на бок", сидя на диване в коридоре. Педагоги и мама девочки, которая преподает в этой же школе, немедленно начали оказывать первую помощь, делали искусственное дыхание и пытались привести ее в чувство с помощью воды и нашатырного спирта.

Учителя самостоятельно доставили девочку в больницу, где врачи более часа боролись за ее жизнь. К сожалению, спасти школьницу не удалось. Точная причина смерти пока не установлена — по результатам первоначального вскрытия патологий не выявлено, назначены дополнительные исследования.

Прокуратура Новосибирской области подтвердила, что смерть не носит криминальный характер. Региональное следственное управление СК России проводит проверку по факту трагедии. В школе сообщили, что коллектив поддерживает маму девочки, которая работает учителем в этом же учебном заведении.

