В мэрии Новосибирска назвали условия для начала отопительного сезона

В Новосибирске активно ведутся подготовительные работы к будущему отопительному сезону 2025/2026 годов.

Согласно информации городского департамента ЖКХ, план мероприятий уже выполнен на 93%.

Старт подачи тепла в жилые дома традиционно будет зависеть от погодных условий. Отопительный период начнется после того, как среднесуточная температура воздуха продержится ниже отметки в +8 градусов Цельсия на протяжении пяти дней подряд. Данный регламент установлен федеральным законодательством.

При этом в мэрии отмечают, что окончательное решение о начале сезона принимается с учетом не только строгих температурных нормативов, но и климатических особенностей региона. Это позволяет запустить отопление раньше прогнозируемого срока в случае необходимости.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в этом году отопление в Новосибирской области долго не отключали из-за холодов.