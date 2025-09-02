82.76% -1.2
сегодня 19:21
общество

В мэрии Новосибирска назвали условия для начала отопительного сезона

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске активно ведутся подготовительные работы к будущему отопительному сезону 2025/2026 годов.

Согласно информации городского департамента ЖКХ, план мероприятий уже выполнен на 93%.

Старт подачи тепла в жилые дома традиционно будет зависеть от погодных условий. Отопительный период начнется после того, как среднесуточная температура воздуха продержится ниже отметки в +8 градусов Цельсия на протяжении пяти дней подряд. Данный регламент установлен федеральным законодательством.

При этом в мэрии отмечают, что окончательное решение о начале сезона принимается с учетом не только строгих температурных нормативов, но и климатических особенностей региона. Это позволяет запустить отопление раньше прогнозируемого срока в случае необходимости.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в этом году отопление в Новосибирской области долго не отключали из-за холодов.

Денис Дычаковский
Журналист

