В Новосибирске начали восстанавливать подпорную стену на Ипподромской магистрали

МКУ «Гормост» заключило контракт на первый этап восстановления аварийной подпорной стены на Ипподромской магистрали.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, подрядчиком выступила компания «Гринлайн», которая займется укреплением грунта и подготовкой площадки к капитальному ремонту.

Стоимость работ первого этапа составит 27,4 миллиона рублей. Подрядчик должен до 10 ноября 2025 года выполнить комплекс мероприятий: вывезти обвалившийся грунт и железобетонные конструкции, организовать временный водоотвод и укрепить неустойчивые участки.

В мэрии подчеркивают, что объект находится на постоянном контроле городских властей. Основной этап ремонтных работ, включающий полное восстановление подпорной стены, запланирован на 2026 год. Текущие работы направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и стабилизацию аварийного участка.

