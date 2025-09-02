В Новосибирске простились с композитором и витражистом Юлией Пискуновой

В Новосибирске на 63-м году жизни скончалась известная деятельница культуры Юлия Пискунова — композитор, поэт, прозаик и мастер витражного искусства.

Прощание состоялось 2 сентября в новосибирском крематории.

Юлия Пискунова оставила значительное наследие в культурной жизни города. Она являлась членом Союза композиторов России, руководила «Студией художественного витража «Индиго» и литературным объединением «Не воробей». Её творческая деятельность охватывала различные направления искусства — от музыкальных произведений до литературного творчества и создания витражей.

