В Новосибирске ситуация с бензином стабильна, но риски дефицита остаются

Новосибирск не столкнулся с дефицитом бензина.

В августе текущего года в некоторых регионах России был зафиксирован дефицит бензина, однако в Новосибирской области ситуация остается стабильной.

Геннадий Панкеев, совладелец АЗС «Прайм», отметил, что пока топливо есть в наличии, но будущее сложно прогнозировать. Он также подчеркнул, что запрет на экспорт бензина должен помочь стабилизировать рынок.

В качестве причин сбоев аналитики называют сезонный рост спроса и проблемы с логистикой, пишет infopro54.

