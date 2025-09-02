82.76% -1.2
сегодня 07:19
Авто

В Новосибирске ситуация с бензином стабильна, но риски дефицита остаются

Фото: Сиб.фм

Новосибирск не столкнулся с дефицитом бензина.

В августе текущего года в некоторых регионах России был зафиксирован дефицит бензина, однако в Новосибирской области ситуация остается стабильной.

Геннадий Панкеев, совладелец АЗС «Прайм», отметил, что пока топливо есть в наличии, но будущее сложно прогнозировать. Он также подчеркнул, что запрет на экспорт бензина должен помочь стабилизировать рынок.

В качестве причин сбоев аналитики называют сезонный рост спроса и проблемы с логистикой, пишет infopro54.

Ранее Сиб.фм писал о том, что подросток на питбайке пострадал в ДТП с иномаркой в Новосибирске.

0
Валерия Митрохина
Журналист

