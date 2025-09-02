82.76% -1.2
08:56
проиcшествия

В Новосибирской области скончался второй пострадавший в бердской аварии

Фото: Сиб.фм

Умер второй пострадавший в бердской аварии под Новосибирском Из семерых пострадавших в ДТП скончались двое.

В Бердске Новосибирской области скончался второй пострадавший в ДТП, которое произошло 31 августа. Мужчина 55 лет был пассажиром минивэна Honda Freed, он умер в больнице 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Напомним, что на перекрестке улиц Максима Горького и Вокзальной произошло лобовое столкновение между хэтчбеком Toyota Vitz и минивэном — водитель Toyota Vitz выехала на встречную полосу.

В результате аварии пострадали семь человек.

Валерия Митрохина
Журналист

