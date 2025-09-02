Врач Кочергина прокомментировала смерть новосибирской школьницы на линейке

За последнюю неделю в России зафиксированы два случая гибели школьниц во время подготовки к празднованию 1 сентября.

Двенадцатилетняя ученица скончалась на линейке в Ульяновской области, а девятиклассница из Бердска Новосибирской области умерла во время репетиции вальса 26 августа. Предварительной причиной обеих трагедий названы проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом пишет издание kuzbass.aif.ru.

В Бердске подросток внезапно потеряла сознание, сидя в школьном коридоре. Ее немедленно доставили в реанимацию, но более часа врачебных усилий не принесли результата. По данным администрации учебного заведения, прилежная и активная школьница ранее не состояла на диспансерном учете и не жаловалась на здоровье, что сделало ее смерть полной неожиданностью для окружающих.

В Ульяновской области трагедия произошла непосредственно во время торжественной линейки. Поступила информация, что скончавшаяся 12-летняя девочка имела инвалидность и врожденный порок сердца. Предполагается, что ее состояние могло резко ухудшиться из-за аномальной жары, когда температура воздуха достигала +30 °C. По факту случившегося проводится проверка.

Как поясняет кардиолог Анастасия Кочергина, структурные аномалии сердца, включая врожденные пороки, часто влияют не только на анатомию органа, но и на его электрическую активность. Это может приводить к нарушению ритма и проводимости, вызывая внезапные и фатальные сбои в работе сердца. Подобные нарушения могут носить не постоянный, а эпизодический характер, что крайне затрудняет их заблаговременную диагностику.

Физическое и эмоциональное перенапряжение действительно способно спровоцировать опасную аритмию и, как следствие, внезапную остановку сердца. Для некоторых пациентов с уже диагностированными патологиями врачи специально рекомендуют строго ограничивать стрессовые ситуации и интенсивные физические нагрузки. Существуют даже виды аритмий, при которых провоцирующим фактором могут выступать громкие звуки.

Специалисты настоятельно рекомендуют родителям не пренебрегать плановыми медицинскими осмотрами детей, включая обязательную электрокардиографию (ЭКГ). Особое внимание следует уделять психологическому состоянию детей, избегая их нервного перенапряжения. Для подростков критически важно исключить употребление энергетических напитков и вейпов, поскольку содержащиеся в них вещества способны вызывать нарушения сердечного ритма.

Для детей с ранее выявленными кардиологическими заболеваниями ключевое значение имеет строгое соблюдение графика осмотров у кардиолога, выполнение всех предписаний врача и ограничительных рекомендаций.

