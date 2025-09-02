Женщина и 2-летний ребёнок пострадали в ДТП с иномарками в Новосибирске

2 сентября в 13:15 в Кировском районе Новосибирска на нерегулируемом перекрестке возле дома №5 на улице Чистякова произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомобиля «Тойота Королла», совершая поворот налево, столкнулся с «Хондой Цивик», которая в этот момент двигалась по главной дороге.

В результате аварии пострадали пассажиры «Хонды» — женщина примерно 25 лет и двухлетняя девочка. Их оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Точный характер полученных травм в настоящее время уточняется.

Для оформления происшествия и выяснения всех обстоятельств инцидента на место выезжал наряд дорожно-патрульной службы.

