вчера 21:11
проиcшествия

Женщина и 2-летний ребёнок пострадали в ДТП с иномарками в Новосибирске

Фото: пресс-служба управления ГАИ по НСО

2 сентября в 13:15 в Кировском районе Новосибирска на нерегулируемом перекрестке возле дома №5 на улице Чистякова произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомобиля «Тойота Королла», совершая поворот налево, столкнулся с «Хондой Цивик», которая в этот момент двигалась по главной дороге.

В результате аварии пострадали пассажиры «Хонды» — женщина примерно 25 лет и двухлетняя девочка. Их оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Точный характер полученных травм в настоящее время уточняется.

Для оформления происшествия и выяснения всех обстоятельств инцидента на место выезжал наряд дорожно-патрульной службы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что патрульный автомобиль попал в ДТП на улице Советской в Новосибирской области.

0
Денис Дычаковский
Журналист

