Житель Новосибирской области осужден за кражу денег из найденного кошелька

24-летний житель Новосибирской области приговорен к 160 часам обязательных работ за кражу денежных средств из потерянного кошелька.

Как сообщает региональная прокуратура, суд также обязал молодого человека полностью возместить причиненный потерпевшему материальный ущерб.

Инцидент произошел в феврале 2025 года, когда потерпевший оставил на капоте своего автомобиля кошелек с 52 тысячами рублей. При движении кошелек упал на обочину дороги, где его позже обнаружил проезжавший мимо подсудимый.

В ходе следствия установлено, что молодой человек не только присвоил найденные денежные средства, но и попытался воспользоваться банковской картой из кошелька для покупки сигарет в ночное время. Однако транзакция не состоялась из-за отсутствия средств на счете.

Правоохранительные органы идентифицировали и задержали подозреваемого с помощью записей с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, где он пытался совершить покупку.

