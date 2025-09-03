3 сентября в России отмечают День Победы над милитаристской Японией: открытки

3 сентября в России отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Эта памятная дата была установлена в 2023 году после подписания президентом Владимиром Путиным соответствующего федерального закона.

Окончание Второй мировой войны было закреплено Актом о капитуляции Японии, подписанным 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури». Исторически этот день стал точкой в самом масштабном вооруженном конфликте в истории человечества.

Изначально Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года 3 сентября было объявлено праздником — Днём Победы над Японией. После 1947 года празднование практически прекратилось, но в 2010 году дата была возрождена как «День окончания Второй мировой войны». С 2020 года праздник отмечается 3 сентября, а с 2023 года получил современное название.

Советский Союз, выполняя союзнические обязательства, 8 августа 1945 года объявил войну Японии и провел три стратегические операции: Маньчжурскую, Южно-Сахалинскую и Курильскую. Разгром Квантунской армии коренным образом изменил военно-политическую обстановку на Дальнем Востоке.

К знаменательной дате портал Сиб.фм подготовил тематические открытки, посвященные этому историческому событию.