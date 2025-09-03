82.76% -1.2
сегодня 11:57
общество

Альфа-Банк провел уроки по финансовой грамотности для более чем 100 000 студентов и первоклассников в День знаний

Фото: Альфа-Банк

1 сентября Альфа-Банк провел масштабную образовательную акцию в поддержку студентов и школьников по всей стране. В формате квиза банк провел уроки и поздравил с Днем знаний более 100 000 учащихся, включая тех, для кого этот день стал первым в школьной жизни. Акция охватила более 1600 школ по всей России — от Калининграда до Владивостока.

В игровой форме школьники узнали о деньгах, их значении, важности накопления и правилах безопасности в онлайн-среде. Специальный квиз, организованный в виде познавательного урока, был нацелен на формирование базовых финансовых знаний с самого начала учебного пути. Победители получили памятные подарки — мерч банка и специальные «умные» расписания.

Фото Альфа-Банк провел уроки по финансовой грамотности для более чем 100 000 студентов и первоклассников в День знаний 2

«Первый школьный день — важное событие не только для детей, но и для их родителей. Мы хотим, чтобы он запомнился, а ещё — чтобы с самого начала ребята начали знакомиться с тем, что пригодится им во взрослой жизни. Финансовая грамотность— один из таких важнейших навыков. И мы рады внести свой вклад в образование следующего поколения», — поделилась старший вице-президент, руководитель департамента управления сетью Альфа-Банка Елена Тятенкова.

Фото Альфа-Банк провел уроки по финансовой грамотности для более чем 100 000 студентов и первоклассников в День знаний 3

Инициатива Альфа-Банка — часть долгосрочной программы по развитию финансовой культуры среди детей и подростков. Банк регулярно проводит обучающие проекты, лекции и интерактивные мероприятия в школах и вузах, строит Альфа-Будущее, развивает цифровые продукты, помогающие детям и родителям вместе осваивать основы обращения с деньгами.

Галина Дидан
Журналист

