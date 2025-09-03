Банк России повысил курс доллара на 3 сентября

Центральный банк Российской Федерации установил новые официальные курсы валют на среду, 3 сентября 2025 года.

Согласно данным регулятора, доллар подорожал на 17 копеек — с 80,43 до 80,59 рубля.

В то же время евро продемонстрировал снижение на 55 копеек — с 94,38 до 93,84 рубля. Курс китайского юаня также незначительно уменьшился — на 0,6 копейки, до 11,26 рубля.

Изменения курсов отражают текущую ситуацию на валютном рынке и методологию расчета Центробанка, который учитывает сделки между банками на внебиржевом рынке при участии не менее трех финансовых учреждений.