Дачник из Новосибирской области вырастил гигантскую картошку весом 1,7 кг

Дачник из Ордынского района Новосибирской области собрал необычный урожай картофеля.

Особенно выделился один из клубней, масса которого составила почти 1,7 килограмма.

Помимо рекордного экземпляра, в урожае присутствовали клубни весом 900 граммов, 1040 граммов и 1100 граммов. По словам огородника, такой крупный картофель для него не редкость.

Несмотря на неизвестный сорт, который был приобретён с рук, дачник отметил, что это вкусный и хорошо хранящийся картофель, а не кормовой. Для посадки он использует особую технологию, благодаря которой с одного куста можно собрать до ведра клубней. При этом ботва вырастает до двух метров в высоту и сохраняет зелёный цвет до середины сентября.

Важным достижением мужчина считает то, что рекордный урожай был получен на песчаной почве без применения каких-либо удобрений или химических препаратов.