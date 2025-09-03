82.76% -1.2
сегодня 05:00
общество

Дачник из Новосибирской области вырастил гигантскую картошку весом 1,7 кг

Фото предоставлено Евгением «МК в Новосибирске»

Дачник из Ордынского района Новосибирской области собрал необычный урожай картофеля.

Особенно выделился один из клубней, масса которого составила почти 1,7 килограмма.

Помимо рекордного экземпляра, в урожае присутствовали клубни весом 900 граммов, 1040 граммов и 1100 граммов. По словам огородника, такой крупный картофель для него не редкость.

Несмотря на неизвестный сорт, который был приобретён с рук, дачник отметил, что это вкусный и хорошо хранящийся картофель, а не кормовой. Для посадки он использует особую технологию, благодаря которой с одного куста можно собрать до ведра клубней. При этом ботва вырастает до двух метров в высоту и сохраняет зелёный цвет до середины сентября.

Важным достижением мужчина считает то, что рекордный урожай был получен на песчаной почве без применения каких-либо удобрений или химических препаратов.

0
Денис Дычаковский
Журналист

