сегодня
04 сентября, 00:52
пробки
0/10
погода
+12.6°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
вчера 22:49
экономика

Эксперт назвал причину стагнации вторичного рынка жилья в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В августе 2025 года на рынке вторичного жилья Новосибирска сохранилась ценовая стабильность.

Согласно информации, опубликованной РБК Новосибирск на основе анализа сервиса «Яндекс Недвижимость», медианная цена за квадратный метр не изменилась по сравнению с июльским показателем и осталась на отметке 123 тысячи рублей.

Объем рыночного предложения сократился несущественно — всего на 0,4% за прошедший месяц. Средняя цена квартиры в городе составила 5,7 миллиона рублей при медианной площади 46,3 «квадрата».

Наблюдаемая стагнация цен продолжила тенденцию предыдущего месяца, когда их рост был минимальным и едва превысил 0,4%. Специалисты отмечают, что такая ситуация является типичной для летнего периода в миллионниках и соответствует сезонным ожиданиям. Традиционное сокращение предложения в конце лета, по мнению экспертов, может смениться повышением активности осенью, особенно в условиях возможного дальнейшего снижения ключевой ставки.

Ранее Сиб.фм писал о том, что экономический аналитик Штанов прогнозирует сдержанный подъем цен на российскую недвижимость до осени 2025 года.

0
Денис Дычаковский
Журналист

