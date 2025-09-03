Холдинг КДВ Групп ответил на иск Генпрокуратуры о конфискации активов в Новосибирске

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Тверской районный суд Москвы с требованием признать владельцев холдинга «КДВ Групп» Дениса и Николая Штенгеловых экстремистами и конфисковать в пользу государства все активы компании, включая новосибирские производства под брендами «Кириешки» и «Бабкины семечки».

В ответ на эти обвинения холдинг 1 сентября опубликовал на своем сайте развернутое заявление, в котором подробно изложил свой экономический и социальный вклад в развитие России.

В документе подчеркивается, что за 30 лет развития компания создала многопрофильный бизнес без привлечения бюджетных средств или участия в приватизации. К холдингу присоединились пищевые производства, а также розничная сеть «Ярче!», представленная в большинстве регионов страны.

Компания привела конкретные цифры своего вклада: уплачено 138 млрд рублей налогов и сборов, осуществлены инвестиции на сумму 54 млрд рублей в новые производства и технологии, создано более 39 тысяч рабочих мест. Фонд оплаты труда вырос с 26 млрд рублей в 2022 году до 44 млрд рублей в 2024 году.

Международная деятельность холдинга принесла России 1,84 млрд долларов валютной выручки от экспорта в более чем 20 стран. За последние годы на благотворительные и социальные проекты было направлено свыше 1,7 млрд рублей.

В заявлении особо отмечается роль сотрудников компании — кондитеров, грузчиков, водителей, продавцов и инженеров, — которые обеспечили эти достижения. Холдинг выразил надежду на справедливое разрешение ситуации.

По данным СМИ, основанием для иска Генпрокуратуры стали обвинения в финансовой помощи украинским военным со стороны Николая Штенгелова и публичной критике действий российской армии со стороны Дениса Штенгелова, который проживает в Австралии и входит в рейтинг Forbes с состоянием 1,4 млрд долларов.

