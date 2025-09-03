82.76% -1.2
сегодня 10:13
Авто

Штрафы для водителей большегрузов в Новосибирской области выросли до 600 тысяч рублей

ТУАД НСО

Власти Новосибирской области ужесточают контроль за перевозчиками и расширяют сеть пунктов весогабаритного контроля. Об этом напомнили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог региона.

Сейчас сеть пунктов весогабаритного контроля состоит из 17 стационарных пунктов, до конца года в Новосибирской области введут еще два, в следующем году — еще четыре. В ТУАД отметили, что штрафы за нарушения установленных правил перевозок для водителей большегрузов существенно выросли.

Так, за превышение допустимых габаритов, массы или нагрузки на ось юридические лица будут оштрафованы на 150-600 тысяч рублей. За нарушение правил движения большегрузов — от 1,5 до 150 тысяч. Предоставление недостоверных сведений в транспортной накладной обойдется в сумму от 2,5 тысяч до 600 тысяч рублей.

Еще одно нововведение: штраф до 600 тысяч рублей за нарушения правил движения в зоне пункта весогабаритного контроля. К ним относится превышение скорости, разворот, остановка, использование фар-прожекторов, выезд на встречку, несоблюдение дистанции и нарушение требований дорожных знаков в зоне пункта контроля.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России по Новосибирской области Вячеслав Ашурков прокомментировал новые штрафы ГАИ, которые вступили в силу с 1 сентября этого года. Читайте также: автоэксперт назвал три причины частых ДТП с мотоциклами в Новосибирске.

0
Виктор Бобровников
Главный редактор

