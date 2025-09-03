82.76% -1.2
сегодня 10:58
проиcшествия

Инспекция начала расследование смертельного случая с водителем автобуса в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске инспекция приступила к расследованию смертельного несчастного случая, происшедшего с водителем автобуса.

26 августа 2025 года на улице Титова в Новосибирске водитель автобуса маршрута №60 ООО «Сибникма» потерял сознание за рулем и врезался в припаркованные автомобили. Врачи скорой помощи, прибывшие на место, не смогли спасти водителя.

Государственная инспекция труда в Новосибирской области приступила к расследованию. Руководитель инспекции, В.Г. Балашов, сообщил, что комиссия выяснит причины происшествия, проведет осмотр места аварии, опросит свидетелей и работодателя, а также проанализирует трудовые документы погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда в Новосибирской области.

Напомним, что новосибирская школьница умерла во время репетиции.

Валерия Митрохина
Журналист

