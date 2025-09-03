Инспекция начала расследование смертельного случая с водителем автобуса в Новосибирске

В Новосибирске инспекция приступила к расследованию смертельного несчастного случая, происшедшего с водителем автобуса.

26 августа 2025 года на улице Титова в Новосибирске водитель автобуса маршрута №60 ООО «Сибникма» потерял сознание за рулем и врезался в припаркованные автомобили. Врачи скорой помощи, прибывшие на место, не смогли спасти водителя.

Государственная инспекция труда в Новосибирской области приступила к расследованию. Руководитель инспекции, В.Г. Балашов, сообщил, что комиссия выяснит причины происшествия, проведет осмотр места аварии, опросит свидетелей и работодателя, а также проанализирует трудовые документы погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда в Новосибирской области.

