Мэр Кудрявцев поздравил новосибирских пловцов с успешным выступлением на чемпионате мира в Сингапуре

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев встретился с мастером спорта международного класса Дарьей Трофимовой, завоевавшей чемпионский титул на мировых состязаниях по водным видам спорта в Сингапуре, и ее наставником Валерием Котовым. Мэр также поздравил с успешным завершением соревнований Арину Суркову, Дарью Зарубенкову и Михаила Антипова, которые тоже представляли Новосибирск в составе сборной России.

«Испытываю искреннюю гордость за наших спортсменов, которые в очередной раз доказали свою состоятельность на международной арене. На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в Сингапуре, впервые участвовали сразу четверо спортсменов из Новосибирска, и все выступили очень достойно. С Дарьей Трофимовой, завоевавшей золотую и серебряную медали, мы встречались в декабре прошлого года. Тогда наши спортсмены также с успехом вернулись с чемпионата мира в Будапеште. Сегодня новосибирцы продолжают блестяще выступать на международных соревнованиях, завоёвывать призовые места и золотыми буквами вписывать свои имена в историю мирового спорта», – отметил мэр Максим Кудрявцев.

Дарья Трофимова – мастер спорта России международного класса, двукратная чемпионка мира 2024 года, победитель и неоднократный призер первенства мира, многократная чемпионка России. На чемпионате мира в Сингапуре Дарья одержала уверенную победу в четвертом этапе смешанной комбинированной эстафеты 4 по 100 метров. Благодаря блестящему выступлению российских спортсменов наша команда установила рекорд чемпионатов мира, пройдя дистанцию за 3 минуты 37,97 секунды.

Как рассказала Дарья, выходя на дистанцию в заключительном этапе гонки, она в полной мере осознавала лежащую на ней ответственность.

«Я понимала, что от того, как я выступлю, зависит, какое мы место займём и итоговый результат. Но прыгаю в воду – и всё, как будто поток меня несет сам. Даже не поверила, что мы первые. Осознание победы пришло позже – только недели через две я начала понимать, что стала чемпионкой», – поделилась спортсменка.

В Сингапуре сборная России установила еще один рекорд – в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем пловцы Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова показали время 3 минуты 19,68 секунды. Это стало лучшим результатом Европы и принесло российской команде серебряную медаль чемпионата мира.

Как отметил наставник Дарьи Трофимовой, заслуженный тренер России Валерий Котов, пусть на этих соревнованиях у его воспитанницы и не всё получилось – ошибки бывают у всех. Главное, по его словам, что Дарья в свои 20 лет умеет работать на результат и это поможет ей отточить свое мастерство. В ближайшие дни Дарья улетает на сборы, где будет готовиться к чемпионату России по плаванию на короткой воде. Как отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, родной город будет ждать её с новой победой.

Справочная информация.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. По итогам соревнований российские спортсмены заняли 4-е место в командном зачете по количеству медалей (6 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовых).

Впервые в соревнованиях такого уровня принимали участие сразу четверо новосибирцев. Кроме Дарьи Трофимовой, Новосибирск представляли заслуженный мастер спорта России, мастер спорта России международного класса Алина Суркова, мастер спорта России, бронзовый призер первенства мира 2025 года, чемпионка России, победительница Игр стран БРИКС Дарья Зарубенкова и мастер спорта России международного класса, многократный призер чемпионатов России Михаил Антипов.

Арина Суркова впервые в истории отечественного плавания стала финалисткой на дистанции 50 м баттерфляем (в 50-метровых бассейнах). В финале Арина заняла 5-е место. Также она выступила в составе женской комбинированной эстафеты в предварительном заплыве.

Дарья Трофимова, Арина Суркова и Михаил Антипов являются спортсменами МАУ «НЦВСМ». Дарья Зарубенкова представляет МАУ ДО города Новосибирска СШОР «Центр водных видов спорта».

Во встрече с мэром Новосибирска также принимали участие тренеры спортсменов – Валерий Котов, Анна Николенко, Сергей Гейбель и Александр Мартынов.