сегодня 08:20
общество

Мощные магнитные бури накроют Новосибирск: прогноз на 3 сентября

Фото: Сиб.фм

Геомагнитные возмущения могут потревожить новосибирцев.

С начала сентября солнечная активность вызывает беспокойство ученых и метеозависимых жителей. После сильных возмущений в магнитосфере в первые дни месяца специалисты предупреждают о новых колебаниях геомагнитного поля.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в Новосибирской области ожидается умеренное геомагнитное возмущение с вероятностью магнитной бури около 30%. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%. Kp-индекс может подняться до 4, что указывает на умеренную активность.

Напомним, что в Новосибирске минприроды исключило массовое нашествие шелкопряда в 2026 году.

0
Валерия Митрохина
Журналист

