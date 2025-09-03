На одной из самых северных в мире гидроэлектростанций, Курейской ГЭС, проходит масштабная модернизация

«Норникель» завершил основную часть реконструкции плотины на Курейской ГЭС. Общий объем инвестиций в проект превышает 9 млрд руб. Срок завершения проекта — 2026 г.

Энергетики укрепляют плотину и ремонтируют экран на Курейской гидроэлектростанции. Расположенная в 300 км к югу от Норильска, она одна из самых северных гидроэлектростанций в мире. Станция входит в изолированную энергосистему и, обладая установленной мощностью 600 МВт, обеспечивает до трети всей электроэнергии для нужд Норильского промышленного района. Реконструкция сделает плотину надежнее и долговечнее, повысит стабильность электроснабжения.

Плотина — важнейший элемент всей станции, она создает необходимый напор для производства электроэнергии. Из 9 млрд кВт • ч, ежегодно производимых и потребляемых в Норильске, 2,7 млрд вырабатывает именно Курейская ГЭС.

Обновленная плотина повысит эффективность станции и станет важным этапом развития возобновляемых источников энергии в Норильском промышленном районе. Проект является составляющей экологической стратегии «Норникеля», направленной на сокращение выбросов от ТЭЦ и увеличение производства чистой энергии.

Сергей Липин, генеральный директор Норильско-Таймырской энергетической компании: «Возникла необходимость усилить плотину и отремонтировать противофильтрационный элемент (экран). Два ключевых элемента проекта — пригруз плотины, который уже выполнен, и восстановление противофильтрационного элемента с помощью буросекущих свай. Основную часть работ наши специалисты завершили с опережением графика».

Александр Астапов, директор Курейской ГЭС: «Завершается активная фаза проекта. Осталось пробурить всего 10 из 500 свай на правобережной плотине, русловая плотина полностью готова — 1 000 свай. Далее пройдет пусконаладка контрольно-измерительной аппаратуры, и проект будет завершен в следующем году. Это позволит станции выйти на проектные нормативные показатели, повысит надежность работы в энергосистеме и укрепит нашу уверенность в завтрашнем дне».

В октябре 2021 г. «Норникель» завершил модернизацию второй гидроэлектростанции своей энергосистемы — Усть-Хантайской ГЭС, заменив все семь гидроагрегатов и повысив мощность станции до 511 МВт. Инвестиции в проект составили 7,5 млрд руб.